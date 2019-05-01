В Минэнерго и Мипромторге рассказали о роли комплекса «ЗапСибНефтехим» в развитии нефтехимической и других отраслей экономики

Представители Минпромторга и Минэнерго ознакомились с итогами строительства крупнейшего в России нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», расположенного в Тюменской области. Специалисты оценили ход пуско-наладочных работ производства, рассказали о перспективах реализации продукции и о глобальном вкладе, который в будущем комплекс внесет в экономику страны (по предварительным расчетам, экспорт продукции комбината сможет достичь 140 млрд руб. в год).

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал проект «ЗапСибНефтехим» успешным примером реализации стратегии импортозамещения и роста экспортного потенциала в крупнотоннажной химии, подчеркнув, что ввод столь масштабного производства даст мощный синергетический эффект, который отразится на целом ряде отраслей, простимулировав их развитие, сообщает ИА «Тюменская линия».

«Речь не только о непосредственных переработчиках полимеров, но и о конечных индустриях потребления синтетических материалов. Продукция «ЗапСибНефтехима» будет востребована в медицине, автомобилестроении, легкой промышленности, строительстве, ЖКХ, производстве предметов бытовой химии и электротехнического оборудования», – заключил представитель Минпромторга.

В свою очередь Павел Сорокин, представляющий Министерство энергетики, отметил, что «ЗапСибНефтехим» демонстрирует передовые технологические решения по мировым стандартам, и в целом реализация данного проекта является еще одним доказательством того, что в России можно эффективно строить промышленные объекты такого класса, причем в срок. «Также отмечу, что построенный комплекс внесет важный вклад в развитие переработки углеводородов в востребованные продукты с высокой добавленной стоимостью, что остается нашим национальным приоритетом», - добавил замминистра энергетики.

Гости отметили, что Западно-Сибирский нефтехимический кластер развивается достаточно уверенно, демонстрируя высокий темп, и по-прежнему имеет потенциал для роста.