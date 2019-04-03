В Курске стартовал приём заявок на участие в конкурсе на пост мэра. Почему Виктор Карамышев будет фаворитом

В Курске стартовал приём заявок на участие в конкурсе на пост мэра.

Он проводится с 24 мая по 12 июня. Имя нового градоначальника станет известно уже меньше, чем через месяц — 20 июня.

Отбор кандидатов согласно Уставу города проводится на конкурсной основе. Избирают главу администрации не горожане, а депутаты Курского городского Собрания горсобрания - из двух предложенных конкурсной комиссией кандидатур. Отбором кандидатов занимается специальная комиссия в составе десяти человек. Пять членов назначает глава региона, ещё пять - горсобрание. Сегодня начался приём заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 10.00 24 мая по 12.00 12 июня в аппарате Курского горсобрания (ул. Ленина,1, тел. 55-48-01). В рабочие дни приём будет осуществляться с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, в выходные и праздники – с 11.00 до 13.00.

Для участия в конкурсе граждане могут быть выдвинуты общественным объединением, собранием граждан по месту работы или жительства или быть самовыдвиженцами.

В последнее время всё чаще в СМИ появляется кандидатура депутата Госдумы Виктора Карамышева. С мнением журналистов солидарны и политологи.

Какие ещё есть варианты развития событий, объясняет доктор политических наук





Владимир Слатинов: "Я думаю, что есть здесь три основных варианта, которые возможны, и которые теоретически можно ожидать. Во-первых, в очередной раз врио губернатора может отправить на конкурс одного из своих замов, тем более, что два заместителя врио губернатора сегодня - это люди, которые очень хорошо знают проблемы города. Это Алексей Смирнов и Михаил Горбунов. Оба они когда-то работали крупными чиновниками в городской администрации. Но, я думаю, что этот вариант маловероятен, поскольку эти люди нужны Роману Старовойту в своих нынешних качествах. Второй вариант - это так называемый молодой технократ. Когда документы на конкурс подаст молодой, перспективный городской чиновник, который при этом будет связан с областной властью и фактически будет таким технократическим проводником воли врио губернатора. Теоретически таким вариантом может стать нынешний исполняющий обязанности главы администрации города Николай Цыбин. И, наконец, третий вариант, который, всё-таки, многие называют наиболее предпочтительным. Это ситуация, когда документы на конкурс подаст политический тяжеловес. В качестве такого называют Виктора Николаевича Карамышева. Почему этот вариант наиболее вероятен? Думаю, связано с тем, что штат городских проблем сейчас настолько велик, что необходим серьёзный крупный ресурсный политический игрок, обладающий серьёзным влиянием, серьёзными связями, серьёзными ресурсными возможностями для того, чтобы попытаться решить городские проблемы. И, скорее всего, это осознаёт и областное руководство, и врио губернатора. Роман Старовойт, вообще, строит свою политическую стратегию на сотрудничестве с местными элитами, а не на конфронтации с ними. Поэтому можно предположить, что некий альянс с Виктором Карамышевым позволит Роману Старовойту всё-таки сдвинуть с мёртвой точки многие городские проблемы, которые пока не движутся. Мы уже видим, что, например, в городе объявлен Год дорог, а дорожного строительства и реконструкции не наблюдается. И Роман Старовойт уже в прямых видеообращениях объясняет почему этого не происходит. А не происходит оно во многом, потому что городская власть не поворотлива и неэффективна. И, по всей видимости, у врио губернатора всё-таки не хватает рычагов влияния и ресурсов, чтобы серьёзно встряхнуть городскую власть. Для этого нужен политический тяжеловес. Если предположить, что Виктор Карамышев всё-таки выдвинется, то, скорее всего, этот шаг согласован с врио губернатора, и, по всей видимости, именнло Виктор Карамышев станет фаворитом сначала на конкурсе по отбору кандидатов в мэры, а затем и на выборах мэра, которые будет осуществлять Курское городское Собрание".









Итоги конкурса комиссии предписано подвести до 17 июня. А 20 июня на заседании КГС депутаты должны рассмотреть две предложенные кандидатуры на пост главы города.



