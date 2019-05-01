Необъективное следствие попало под внимание Генпрокурора

Следствие в отношении 77-летней пенсионерки, обвиняемой в вовлечении в многомиллиардную коррупционную схему, не могло не попасть под пристальный взгляд Генерального прокурора Российской Федерации. Так же за подозреваемую, проходящую по уголовному делу о коррупции, вступился и Спикер нижней палаты парламента РФ, пишут «Новые известия».

В своем открытом письме на имя этих высокопоставленных чиновников Маргарита Бутакова поблагодарила их за всестороннее содействие в разрешении её проблем и за непредвзятое отношение к делу, которого она так и не смогла увидеть у сотрудников прокуратуры Челябинской области.

Обращение пожилой женщины возымело действие. После детального ознакомления с обстоятельствами уголовного дела, сотрудники Генеральной прокуратуры вернули дело в регион, с требованием устранить все несоответствия. Но прокуроры на месте не торопятся этого делать. Они присоединили это уголовное дело к другим делам этого процесса. Это позволит сохранить за Бутаковой статус обвиняемой сколь угодно долго. И, в конечном итоге, избежать истинным виновным правосудия, за счёт обвинения других людей.

Так в чём же обвиняют пенсионерку? Маргарита Бутакова, женщина 77 лет от роду, обвиняется в посредничестве между подрядчиками по строительству дорог в челябинской области и тогдашним губернатором региона Михаилом Юревичем, а также своим зятем, депутатом Государственной думы Российской Федерации Вадимом Белоусовым. Посредничество пенсионерки заключалось в передаче денег от подрядчиков чиновникам в общей сложности около трёх миллиардов рублей.

Как бы ни парадоксально звучало, но семидесятисемилетняя пенсионерка и три миллиарда рублей в современной России могут стоять в одном предложении. А поставили их туда, опираясь на показания Челябинского предпринимателя Алексея Башаева, который в этом уголовном деле является заинтересованным лицом.

Сама Бутакова неоднократно обличала истинных виновников событий, попавших на страницы уголовного дела. Она называла имена Бориса Дубровского, ставшего губернатором после Юревича, бизнесменов Константина Овчинникова, Сергея Вильшенко и вышеупомянутого Алексея Башаева.

После того как Дубровский стал губернатором он начал активный передел всех сфер бизнеса в регионе. В этом процессе участвовали и предприниматели, упомянутые выше, и члены семьи нового главы региона. Вильшенко, например получил карт-бланш на вывоз мусора в регионе, сын Дубровского в сговоре с местным оператором капитального ремонта обогатился на 200 млн. рублей. После вступления в должность Дубровский отдал 95% всех дорожных контрактов компании Вильшенко «Южуралмлст», которая была правопреемником «Южуралавтобан», фигурировавшей в уголовном деле.

Дубровский просидел в кресле губернатора Челябинской области до марта 2019 года. УФАС уже передало материалы в МВД и Генеральную прокуратуру, в которых доказывается незаконное распределение дорожных контрактов на сумму 8 миллиардов рублей.

Вот такое противостояние получается - пенсионерка, боящаяся за свою жизнь и крупные коррупционеры в одной упряжке с силовиками.