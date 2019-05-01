поиск по сайту
 

    Скандал вокруг курской филармонии. Председателя комитета по культуре Елену Яковлеву проводили криками «Позор!»

    Вчера, 15:11
    Скандал вокруг курской филармонии. Председателя комитета по культуре Елену Яковлеву проводили криками «Позор!»
    В Курске всё больше разгорается скандал вокруг увольнения директора филармонии Алексея Конорева.
    Сегодня артистов собрали в зале. Встреча должна была состояться завтра. Неожиданно её перенесли на 14-00. Все ждали председателя областного комитета по культуре Елену Яковлеву. Более получаса. 
    Наконец, чиновница вышла, но собрание продлилось несколько минут. Первым делом попросила отключить камеры - встреча несанкционированная, снимать нельзя. 
    - Делайте официальный запрос и снимайте после этого, - сказала Яковлева. 
    После этих слов она покинула здание. Артисты пришли в бешенство и принялись скандировать: «Позор!».
    Кстати, председатель комитета также объявила, что на все вопросы, которые у них есть, ответит замгубернатора Екатерина Харченко. Встреча назначена на завтра в 11 утра. 
    Напомним, накануне стало известно, что директор Курской областной филармонии Алексей Конорев уволен. Артисты филармонии категорически не согласны с таким решением и потребовали восстановить Алексея Ивановича в должности. Они написали врио губернатора Роману Старовойту открытое письмо, его подписали более 120 человек. Но уже сегодня музыканты сообщили, что на них оказывается давление и звучат угрозы. По их словам давление идёт со стороны председателя областного комитета по культуре.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама