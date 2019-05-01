Скандал вокруг курской филармонии. Председателя комитета по культуре Елену Яковлеву проводили криками «Позор!»

В Курске всё больше разгорается скандал вокруг увольнения директора филармонии Алексея Конорева.

Сегодня артистов собрали в зале. Встреча должна была состояться завтра. Неожиданно её перенесли на 14-00. Все ждали председателя областного комитета по культуре Елену Яковлеву. Более получаса.

Наконец, чиновница вышла, но собрание продлилось несколько минут. Первым делом попросила отключить камеры - встреча несанкционированная, снимать нельзя.

- Делайте официальный запрос и снимайте после этого, - сказала Яковлева.

После этих слов она покинула здание. Артисты пришли в бешенство и принялись скандировать: «Позор!».

Кстати, председатель комитета также объявила, что на все вопросы, которые у них есть, ответит замгубернатора Екатерина Харченко. Встреча назначена на завтра в 11 утра.

Напомним, накануне стало известно, что директор Курской областной филармонии Алексей Конорев уволен. Артисты филармонии категорически не согласны с таким решением и потребовали восстановить Алексея Ивановича в должности. Они написали врио губернатора Роману Старовойту открытое письмо, его подписали более 120 человек. Но уже сегодня музыканты сообщили, что на них оказывается давление и звучат угрозы. По их словам давление идёт со стороны председателя областного комитета по культуре.