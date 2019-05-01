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    Артисты курской филармонии предложили замгубернатора рассмотреть вопрос о соответствии главы областного комитета по культуре Елены Яковлевой занимаемой должности

    Сегодня, 11:43
    Артисты курской филармонии предложили замгубернатора рассмотреть вопрос о соответствии главы областного комитета по культуре Елены Яковлевой занимаемой должности
    В филармонии проходит встреча замгубернатора Курской области Екатерины Харченко с артистами филармонии. 
    Харченко говорит, что не знала об увольнении Алексея Конорева, но руководство комитета по культуре имеет право так делать.
    В зале и сам уволенный директор. Его встретили овациями и требуют восстановить в должности. А заодно задуматься о соответствии Елены Яковлевой (это председатель областного комитета по культуре) занимаемой должности.
    Вмешался известный музыкант Леонид Винцкевич, он и предложил замгубернатора рассмотреть этот вопрос. То есть фактически джазмэн предложил уволить Яковлеву.
    Харченко сообщила, что это - прерогатива главы региона.
    -Есть ли возможность вернуть Конорева? - вопрошают артисты. 
    -Возможность есть, но нужно обсуждать, - говорит Харченко.

     

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