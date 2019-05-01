Артисты курской филармонии предложили замгубернатора рассмотреть вопрос о соответствии главы областного комитета по культуре Елены Яковлевой занимаемой должности

В филармонии проходит встреча замгубернатора Курской области Екатерины Харченко с артистами филармонии.

Харченко говорит, что не знала об увольнении Алексея Конорева, но руководство комитета по культуре имеет право так делать.

В зале и сам уволенный директор. Его встретили овациями и требуют восстановить в должности. А заодно задуматься о соответствии Елены Яковлевой (это председатель областного комитета по культуре) занимаемой должности.

Вмешался известный музыкант Леонид Винцкевич, он и предложил замгубернатора рассмотреть этот вопрос. То есть фактически джазмэн предложил уволить Яковлеву.

Харченко сообщила, что это - прерогатива главы региона.

-Есть ли возможность вернуть Конорева? - вопрошают артисты.

-Возможность есть, но нужно обсуждать, - говорит Харченко.



