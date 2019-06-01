поиск по сайту
 

    В Курске в сумерках «Калина» сбила пенсионерку

    Вчера, 11:03
    В Курске в сумерках «Калина» сбила пенсионерку
    4 июня в Курске в сумерках «Калина» сбила пенсионерку. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария случилась примерно в 10 вечера возле д.№1 по 1-му Бурцевскому переулку. 30-летний водитель на «Ладе Калина» ехал по ул. Новая Бурцевка со стороны 7-го Бурцевского переулка и поворачивал налево в направлении 1-го Бурцевского переулка. В это время по краю проезжей части по 1-му Бурцевскому переулку  со стороны ул. Бурцевка в направлении ул. Новая Бурцевка шла 66-летняя женщина. Произошло столкновение, в результате которого курянка получила травмы различной степени тяжести, её доставили в 4-ю горбольницу. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама