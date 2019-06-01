4 июня в Курске в сумерках «Калина» сбила пенсионерку. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария случилась примерно в 10 вечера возле д.№1 по 1-му Бурцевскому переулку. 30-летний водитель на «Ладе Калина» ехал по ул. Новая Бурцевка со стороны 7-го Бурцевского переулка и поворачивал налево в направлении 1-го Бурцевского переулка. В это время по краю проезжей части по 1-му Бурцевскому переулку со стороны ул. Бурцевка в направлении ул. Новая Бурцевка шла 66-летняя женщина. Произошло столкновение, в результате которого курянка получила травмы различной степени тяжести, её доставили в 4-ю горбольницу.