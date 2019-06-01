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    В Курске 30 пьяных иностранных студентов прыгали в реку с обрыва

    Сегодня, 08:31
    В Курске 30 пьяных иностранных студентов прыгали в реку с обрыва
    1 июня официально стартовал купальный сезон. По данным спасателей, число отдыхающих на пляжах ежедневно составляет порядка пятисот человек, а при жаркой засушливой погоде оно вырастет вдвое.
    В 2018 году в Курске зарегистрировано десять случаев гибели людей на водоемах из-за купания в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных местах. С начала 2019 года (еще до официального старта купального сезона) на реках Курска уже утонуло два человека, и вновь та же причина – алкоголь.
    К сожалению, печальный опыт других не останавливает, и люди упорно продолжают пренебрегать банальными правилами безопасности. С каждым днем все больше людей выбирают «стихийные» пляжи, купаются в состоянии опьянения, подвергая свою жизнь риску. Группы детей и подростков без контроля родителей посещают водоемы.

    - 3 июня иностранные студенты (около 30 человек) на пляже «Олимпийский» распивали спиртные напитки и прыгали с обрыва, рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Новицкий. - В тот же день на Суворовском пляже спасателям пришлось разнимать двух дерущихся подростков, одному из них в последующем потребовалась медицинская помощь. А 4 июня здесь же дети находились без присмотра взрослых, прыгали в воду с трубы.

    По каждому случаю нарушения правил поведения на пляжах спасатели проводят с нарушителями разъяснительную беседу. Если это оказывается бесполезным, в дело вмешивается наряд полиции.
    Управление по делам ГО и ЧС напоминает всем о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов!

     

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