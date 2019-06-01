С начала купального сезона в Курске утонули четыре человека

Купальный сезон начался всего 12 дней назад, а на водоемах Курска уже погибли четыре человека. При этом все случаи гибели произошли за последние трое суток. Эту печальную статистику озвучил сегодня начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации Курска» Александр Новицкий.





- В Курске работает восемь оборудованных пляжей и два общественных поста, где создана вся инфраструктура для цивилизованного и, главное, безопасного отдыха. Сейчас, когда установилась очень жаркая погода, эти пляжи пользуются большой популярностью у горожан, - рассказал Александр Георгиевич. - Только вчера на них побывало порядка трех тысяч человек, из них 2200 – дети. Но, к сожалению, многие куряне выбирают для отдыха места немноголюдные и при этом не рассчитанные для купания, т.н. несанкционированные пляжи, которых в черте города около сорока.





Контроль за водоемами осуществляет группировка сил и средств в количестве 25 человек и 8 единиц техники, включая оперативные группы администраций городских округов и УМВД России по г. Курску, маневренную поисковую группу АФС Курска, которая регулярно патрулирует акваторию реки Сейм на моторной лодке. Кроме того, задействованы подвижные пункты оповещения населения и две смены спасателей АСФ Курска.

В ходе рейдов особое внимание сотрудники уделяют пресечению фактов распития спиртных напитков на пляжах. Так, например, накануне полицейские удалили с Суворовского и Олимпийского пляжей несколько компаний, нарушавших правила поведения в общественных местах.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей. В ходе рейдов спасатели беседуют с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил безопасности.





- Чаще всего граждане проявляют ответственность и стремятся соблюдать эти правила, присматривают за своими детьми, - отметил Александр Новицкий. - Однако есть и такие, кто продолжает пренебрегать не только личной безопасностью, но и подвергает риску здоровье и жизнь своих детей. Серьёзную озабоченность вызывают подростки, отдыхающие без присмотра взрослых. Они устраивают опасные игры в воде с опрокидыванием друг друга, «притоплением», совершают прыжки в реку с мостов, труб, и при этом не реагируют на предупреждения спасателей.





Основными причинами гибели людей на водоемах по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, в необорудованных, опасных местах и нарушение правил поведения на водных объектах.

По информации Гидрометцентра Курской области, в ближайшие дни в Курске сохранится погода с повышенным температурным фоном. Воздух прогреется до 25-27 градусов, а значит, отдыхающих на водоемах будет больше.

Спасатели обращаются к курянам: отдыхайте только на оборудованных пляжах, воздержитесь от употребления спиртных напитков, контролируйте поведение детей на водоемах, не оставляйте их без присмотра!







