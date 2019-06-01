В администрации Курской области официально объявили - Елена Яковлева уволена по собственному желанию

В областной администрации официально заявили - председатель регионального комитета по культуре Елена Яковлева уволена по собственному желанию.

С 13 июня исполнение обязанностей председателя комитета по культуре Курской области возложено на Валерия Яковлева. Он был заместителем руководителя комитета. В обладминистрации подчеркивают, что Валерий Яковлев и Елена Яковлева не являются родственниками — просто однофамильцы.

Напомним, Еелена Яковлева возглавляла комитет три с половиной месяца. Уйти ей пришлось после череды скандалов, в частности связанных с увольнением директора областной филармонии Алексея Конорева. Артисты отстояли своего руководителя, написали открытое письмо на имя врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Но позднее деятели культуры и искусства региона написали ещё одно открытое письмо , в котором просили «обратить внимание на деструктивную деятельность Елены Яковлевой».



