Претендентов на пост мэра Курска стало меньше. Ранее мы сообщали, что заявки на участие в конкурсе подали пять человек. Конкурсная комиссия одну заявку отклонила.

- В связи с выявленными нарушениями подачи документов для участия в конкурсе Гамзату Исалмагомедову отказано в допуске к участию в конкурсе, — сообщает пресс-служба Курского городского Собрания.

13 июня состоялось рабочее заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Курска.

Таким образом по решению конкурсной комиссии к участию в конкурсе допущены четыре человека: депутат Курского горсобрания Алексей Томанов, глава администрации Железнодорожного округа Андрей Телегин, замглавы администрации Центрального округа Андрей Борисов и депутат Госдумы Виктор Карамышев.

17 июня состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Курска. Кандидаты представят свои программы развития города. Конкурсная комиссия из десяти человек путём голосования определит двух лидеров. 20 июня в ходе заседания Горсобрания депутаты выберут нового градоначальника.



