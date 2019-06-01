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    Курские пограничники не пустили в страну украинца

    Вчера, 14:19
    Курские пограничники не пустили в страну украинца
    В районе села Ходейково Глушковского района Курской области пограничники остановили нарушителя. Он пытался незаконно попасть через государственную границу с территории Украины в Россию. 
    В ходе проверки выяснилось, что украинец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы нашей страны.
    Нарушитель задержан для выяснения обстоятельств совершенного правонарушения, проводится комплекс процессуальных действий, - отметили в региональном погрануправлении ФСБ. 

     

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