Курские пограничники не пустили в страну украинца

В районе села Ходейково Глушковского района Курской области пограничники остановили нарушителя. Он пытался незаконно попасть через государственную границу с территории Украины в Россию.

В ходе проверки выяснилось, что украинец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы нашей страны.

Нарушитель задержан для выяснения обстоятельств совершенного правонарушения, проводится комплекс процессуальных действий, - отметили в региональном погрануправлении ФСБ.



