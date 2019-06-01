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    Специалисты Курскэнерго в период летних каникул активизируют работу по профилактике детского травматизма

    Сегодня, 14:13
    Специалисты Курскэнерго в период летних каникул активизируют работу по профилактике детского травматизма
    Филиал «Россети Центр Курскэнерго» уделяет большое внимание реализации программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах Россети Центр. Одной из важных составляющих этой работы являются уроки электробезопасности, которые специалисты филиала проводят в школах и детских оздоровительных и пришкольных лагерях Курска и Курской области. Особое внимание проведению тематических занятий энергетики уделяют в период летних каникул.
    Одно из таких занятий прошло в детском оздоровительном лагере «Монолит» Кореневского района Курской области. В нем приняли участие 215 детей в возрасте от 8 до 12 лет.
    Энергетики рассказали детям, почему нельзя играть вблизи электроустановок, приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, а также напомнили о правилах электробезопасности в бытовых условиях. Дети также узнали, почему нельзя удить рыбу вблизи линий электропередачи (ЛЭП), подниматься на опоры ЛЭП и делать на них «сэлфи». Для закрепления основных правил электробезопасности участникам урока были продемонстрированы тематические видеоролики.
    В период летних каникул специалисты Курскэнерго планируют провести более 30 уроков электробезопасности, в которых примут участие порядка 2000 детей.
     

     

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