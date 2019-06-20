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Лента новостей / В регионе

Спасатели напомнили курянам правила поведения при сильной жаре

Спасатели напомнили курянам правила поведения при сильной жаре

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 по 25 июня ожидается аномально жаркая погода – столбик термометра будет подниматься до 32 С, это больше климатической нормы на 7-8 градусов. Жара - опасное метеорологическое явление. 
Спасатели напоминают правила поведения при сильной жаре:
1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;
2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;
3) воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;
4) будьте бдителен, помните, во время жары возрастает вероятность пожаров;
Региональное управление МЧС напоминает: в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112». 

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