Спасатели напомнили курянам правила поведения при сильной жаре
Спасатели напоминают правила поведения при сильной жаре:
1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;
2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;
3) воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;
4) будьте бдителен, помните, во время жары возрастает вероятность пожаров;
Региональное управление МЧС напоминает: в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».