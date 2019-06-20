Спасатели напомнили курянам правила поведения при сильной жаре

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 по 25 июня ожидается аномально жаркая погода – столбик термометра будет подниматься до 32 С, это больше климатической нормы на 7-8 градусов. Жара - опасное метеорологическое явление.Спасатели напоминают правила поведения при сильной жаре:1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;3) воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;4) будьте бдителен, помните, во время жары возрастает вероятность пожаров;Региональное управление МЧС напоминает: в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».