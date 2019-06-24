В Курске ПАЗ сбил 4-летнего ребёнка. На "зебре" и на красный

21 июня в Курске ПАЗ сбил 4-летнего ребёнка. Авария произошла около 11 часов утра на ул. Дзержинского. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, автобус ПАЗ, за рулём которого был 38-летний водитель, ехал со стороны ул. 50 Лет Октября по ул. Дзержинского в направлении ул. Верхней Луговой. Напротив д.№ 88 по ул. Дзержинского, на регулируемом пешеходном переходе автобус сбил 4-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения ТС на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребёнка с ранением госпитализировали в 4-ю горбольницу. Водитель трезв.