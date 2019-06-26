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В Курской области впервые ввели карантин из-за американской белой бабочки

В Курской области впервые ввели карантин из-за американской белой бабочки

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В Курске зафиксировано массовое нашествие опасного карантинного вредителя – американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury), спровоцированное аномально жаркой погодой. Ранее этот вредитель не был зарегистрирован в Курской области.

В связи с этим региональное Управление Россельхознадзора установило карантинную фитосанитарную зону и ввело карантинный фитосанитарный режим на общей площади - 477,2 га, на территории земельных участков, расположенных в Сеймском округе Курска, в том числе:

- в очаге площадью 204,23 га, на территории 9 кадастровых кварталов №№ 46:29103154, 46:29103155, 46:29103156, 46:29103157, 46:29103158, 46:29103159, 46:29103167, 46:29103168, 46:29103169;

- в буферной зоне площадью 272,97 га, на территории 20 кадастровых кварталов №№46:29103130, 46:29103131, 46:29103132, 46:29103133, 46:29103110, 46:29103134, 46:29103135, 46:29103149, 46:29103151, 46:29103152, 46:29103153, 46:29103170, 46:29103171, 46:29103172, 46:29103173, 46:29103174, 46:29103175, 46:29103166, 46:29103161, 46:29103160.

Россельхознадзор разработал программу по локализации очага и ликвидации популяции вредителя в карантинной фитосанитарной зоне, владельцам приусадебных участков специалисты рассказали о вредоносности, мерах борьбы и недопущении дальнейшего распространения  американской белой бабочки. 

СПРАВКА:
Американская белая бабочка - карантинный вредитель плодовых культур, повреждает более 250 видов растений, особенно страдают шелковица, американский клен, айва, бузина, вишня, слива, груша, яблоня, виноград, грецкий орех. У бабочек снежно-белые крылья, иногда с коричневыми или черными пятнышками. Сами бабочки совершенно безопасны, а вот гусеницы очень прожорливы и в период массового размножения объедают деревья полностью.
Бабочка расселяется естественными перелетами в направлении господствующих ветров, с различными грузами, транспортными средствами и т.д.
В случае обнаружения вредителя необходимо срезать и сжигать гнезда с гусеницами. Второй действенной мерой могут быть ловчие пояса вокруг стволов деревьев из крафтовой бумаги (бумага сминается для создания складок и обвязывается вокруг ствола дерева, на котором есть гнезда. Гусеницы, спускаясь для окукливания по стволу дерева, заползают внутрь бумажных складок в поисках укрытий. Пояса периодически проверяют, гусениц уничтожают).
Осенью рекомендуется убирать растительные остатки, очищать стволы от отмершей коры и обмазывать их известью. Высокой биологической эффективностью против гусениц младших возрастов обладают бактериальные препараты битоксибациллин и лепидоцид. В крайних случаях, при высокой численности вредителя, возможна обработка химическими препаратами, разрешёнными к применению в России, строго с соблюдением требований СанПиН.

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