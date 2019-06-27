Курская область. Бывшее общежитие в посёлке имени Карла Либкнехта признали аварийным

Бывшее общежитие в посёлке имени Карла Либкнехта Курчатовского района после обращения активистов ОНФ в администрацию Курской области получило статус аварийного. Теперь у жителей 40 комнат есть законное право на новое жилье.В региональное отделение ОНФ жители дома №10 на улице Мира в посёлке имени К. Либкнехта обратились по поводу незаконного получения зданием статуса «многоквартирный дом» (МКД). В 2014 г. местные депутаты признали общежитие 1961 года постройки МКД и запланировали здесь капремонт на 2019 г.Из документов, которые предоставили жители, понятно, что общежитие нуждалось в капремонте уже с начала 2000-х. Ремонтные работы не проводились в здании более 30 лет. Мониторинг технического состояния здания позднее никто не проводил.Осенью прошлого года член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина побывала в бывшем общежитии. Она была возмущена состоянием здания, которое при визуальном осмотре уже можно было признать аварийным.Общественники обратились в прокуратуру Курской области. После представления надзорного ведомства, инициированного активистами ОНФ, провели техническую экспертизу здания. На основании выводов экспертов межведомственная комиссия посёлка имени Карла Либкнехта признала дом аварийным.«Из-за безграмотной работы муниципальных чиновников жители дома №10 на улице Мира оказались лишены возможности уже сейчас получить новое жильё. Они не были включены в адресную программу Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы, потому что дом не имел статуса аварийного. Активистам ОНФ удалось добиться справедливого решения. Но было упущено время, и теперь, считаем, администрация посёлка должна приложить максимум усилий, чтобы самостоятельно решить проблему расселения аварийного общежития на улице Мира, например, привлекая инвесторов», – заявил член регионального штаба ОНФ в Курской области Владислав Шелест.