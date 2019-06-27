Комиссия нашла источник неприятного запаха в Курске

Сегодня в Курске была экстренно создана комиссия, в которую вошли заместители губернатора Алексей Смирнов и Михаил Горбунов, специалисты регионального департамента экологической безопасности и природопользования, городского комитета экологической безопасности, областного управления Росприроднадзора, регионального и городского комитетов ЖКХ и ТЭК. Специалисты искали источник неприятного запаха сероводорода, на который жаловались куряне из разных частей города. Сообщения поступали от жителей проспекта Клыкова, Энтузиастов, улиц Косухина, Пионеров, Льва Толстого, Добролюбова, Челюскинцев, Димитрова, их жилых районов Северный и КЗТЗ.Первым делом проверили очистные сооружения. Они и оказались виновниками зловония. Распространению также помогла погода."Столь широкое распространение неприятного запаха экологи объясняют сменой погодных условий и сильным ветром в направлении города. Вместе с тем, в акте обследования указано, что нарушений технологического режима работы очистных сооружений не выявлено", - сообщили в мэрии.Отмечается, что ситуация взята на особый контроль областной и городской администраций.