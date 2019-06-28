Владимир Фёдоров: "Отдайте бордюры людям!"

Вторую неделю местные СМИ обсуждают историю с бордюрами, которые дорожники возят туда-сюда, а общественные активисты не дают применить стройматериалы для чего-нибудь полезного.К участникам этого процесса обратился руководитель фракции ЛДПР в Курской областной Думе Владимир Фёдоров. В первую очередь депутат призывает всех остановиться и успокоиться.Владимир Фёдоров: "Не надо искать друг другу лишнюю работу. Зачем выбрасывать или тем более "утилизировать" достаточно ценную вещь. Да ещё тратить на это средства. Отдайте людям. Они их с удовольствием разберут. Кто на дачу, кто на неблагоустроенную улицу".Либерал-демократ признаётся, что и сам с удовольствием на дачу взял бы 50 бордюров. Он также опросил знакомых - большинство тоже с удовольствием приняли бы "на утилизацию" бордюрный камень."И самое интересное, никакой класс опасности курян не пугает. В воздухе вредных веществ сегодня больше, чем на дороге", - говорит Фёдоров.