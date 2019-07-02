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В Курской области стартовал проект «Час правовой помощи» с Уполномоченным по правам ребёнка

В Курской области стартовал проект «Час правовой помощи» с Уполномоченным по правам ребёнка

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Стартовал новый проект «Час правовой помощи» с Уполномоченным по правам ребенка в Курской области. 

Приоритетной задачей этого проекта является правовое просвещение детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова 1 июля побывала в Новопоселёновской школе-интернате для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. 

 «Час правовой помощи» получился познавательным и запоминающимся. Наталья Листопадова рассказала воспитанникам о том, какие права у них есть, о действующем законодательстве в этой сфере, а также куда возможно обратиться за помощью. Ребята не только слушали с огромным вниманием, но и задавали вопросы. 
В завершение детская цирковая студия порадовала воспитанников представлением.

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