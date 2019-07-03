Курские власти решили навести порядок в рекламных билбордах

44 билборда демонтируют в Курске до конца года. Таково требование прокуратуры. В горадминистрации прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам, возникшим после демонтажа незаконных рекламных конструкций. Сейчас на муниципальной земле установлено 336 билбордов, 44 из них - незаконно.Глава города Виктор Карамышев рассказал о том, что проверка городской прокуратуры показала, что комитет архитектуры допустил ряд нарушений при исполнении ряда своих полномочий, в результате чего городской бюджет не получил более 4 млн. рублей. Одно из требований прокуратуры – демонтировать незаконные рекламные конструкции. Закон обязывает собственника рекламы самостоятельно демонтировать щиты в течение месяца с момента выдачи комитетом архитектуры предписания о сносе.- С 2016 по 2018 год комитет архитектуры предписаний на демонтаж щитов не выдавал, необоснованное обогащение в судебном порядке с владельцев не взыскивалось, работа по аннулированию ранее выданных разрешений при наличии законных на то оснований не проводилась, – добавил Виктор Николаевич. - Сейчас мы начали наводить порядок в сфере наружной рекламы. Так, например, приказом комитета архитектуры аннулированы 164 разрешения на размещение софтбордов на контактных опорах МУП «Курскэлектротранс». В адрес недобросовестных рекламщиков направлены претензии на общую сумму более 8 млн. рублей.- В апреле комитет архитектуры и градостроительства приглашал собственников рекламных конструкций и предложил самостоятельно демонтировать незаконно установленные щиты. Но по словам председателя комитета Виктора Казьмина, на призыв откликнулся только один предприниматель, он добровольно демонтировал семь билбордов.На производство работ по демонтажу незаконных билбордов объявили торги, которые состоялись в конце мая. 26 июня комитет подписал договор с индивидуальным предпринимателем Н.Е. Гонюковым на демонтаж 40 рекламных щитов формата 3х6. Их должны убрать до 20 июля.Комитет организовал демонтаж двух щитов на улице Радищева, установленных без разрешения на земельном участке, принадлежащем региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», и рекламных конструкций по улицам Хрущева, 2 и Студенческая, 1, собственника которых установить не удалось. С рядом предпринимателей согласовывается график добровольного демонтажа оставшихся незаконных рекламных конструкций, расположенных на ул. Сумской, пр-те Дериглазова и пл. Перекальского.Подводя итоги пресс-конференции, Виктор Карамышев отметил, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми участниками рынка наружной рекламы Курска, чтобы обсудить варианты решения всех проблемных вопросов.