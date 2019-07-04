В Курске появится дирекция парков. Мэр Виктор Карамышев проехался по проблемным местам города

Накануне глава Курска Виктор Карамышев вместе со своим первым заместителем Николаем Цыбиным и советником врио губернатора Анной Коноваловой совершил рабочую поездку по городу. На повестке - вопросы благоустройства.Первым объектом внимания стал фонтан, расположенный на улице Ленина, который не работает на протяжении нескольких лет. Как оказалось, здесь требуется не только ремонт водопроводной системы. Необходимо восстановить насосное оборудование и наружное освещение. Градоначальник поручил подготовить проект реконструкции сооружения и рассмотреть возможность привлечения внебюджетных средств на его восстановление.Другая проблемная «точка» расположена буквально в двух шагах - незаконная парковка около гостиницы «Октябрьская».- Автомобили паркуют прямо на тротуаре, что не только опасно для прохожих, это – элементарное неуважение к людям, - отметил Виктор Карамышев. – Необходимо в ближайшее время внести изменения в схему организации движения на этом участке, установить знаки, запрещающие парковку. Нарушителей будем наказывать.По пути к фонтану на Театральной площади мэр обратил внимание на неудовлетворительное состояние тротуаров. Наиболее опасные для пешеходов места необходимо привести в порядок в течение двух недель. Участки, находящиеся в менее критическом состоянии, на основных улицах должны облагородить к 1 сентября. Более глобальной реконструкции улица Ленина подвергнется в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда». А что касается фонтана перед зданием драмтеатра, то в этом году его реконструируют, а прилегающую территорию благоустроят.Анна Коновалова напомнила, что сейчас проходит предпроектный этап – формирование общественного задания на проектирование благоустройства объекта. Эскиз и общую программу реконструкции территории, разработанные с учётом общественного задания, вынесут на публичное обсуждение горожан, и только потом, с учётом предложений, озвученных курянами, специалисты приступят к разработке окончательного варианта. С 27 июня по 6 июля на портале «Действуем вместе» проводится опрос, который поможет разработчикам проекта лучше понять, как используется территория сейчас, каковы пожелания курян относительно её благоустройства. Кстати, многих горожан беспокоит судьба клёнов возле фонтана: не пострадают ли деревья во время ремонтных работ. Специалисты заверили, что все деревья сохранят, газоны, попавшие в зону строительных работ, восстановят.Следующим пунктом остановки стала улица Красной Армии. Подрядчик Курского филиала ПАО «Квадра» завершил работы по ремонту теплосетей, но не выполнил благоустройство дорожного полотна.- Работа по замене теплосетей - нужная, важная, но её надо делать оперативно, - сказал Виктор Карамышев. - Город согласовал завершение всех работ до 30 июня, а на календаре уже июль…Управляющий директор ПАО «Квадра» Александр Воронин пообещал, что все работы завершатся к понедельнику, движение транспорта будет полностью восстановлено.Около областной больницы главу города ждали местные жители. По их просьбе здесь приводится в порядок тротуар вдоль дороги от пр-та Клыкова до ул. Сумской. Кстати, часть работ по обустройству тротуара уже сделана - демонтирована и перенесена контейнерная площадка, мешавшая проходу людей, выполнено ограждение, не позволяющее автомобилистам парковаться на тротуарах, нанесена разметка на пешеходном переходе. Теперь предстоит расширить тротуар и изменить его профиль, чтобы во время дождя не скапливалась вода.Финальной точкой выездного совещания стала площадка бывшей лодочной станции на берегу реки Сейм. Десять дней назад тут ещё хранились тонны демонтированного бордюрного камня, который сюда, в нарушение экологических норм, свозил подрядчик, ремонтировавший дорожное полотно на улице Энгельса. Сегодня площадка практически очищена.Подводя итоги рабочей поездки, Виктор Карамышев сообщил журналистам, что принято решение о создании новой муниципальной структуры - дирекции парков, которая будет отвечать за состояние и содержание парков и скверов в Курске.