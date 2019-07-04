В июне на курских водоёмах погибли 6 человек
Ежедневно на дежурство заступают по два спасателя на каждый пляж. Рабочий день начинается с 11.00 и завершается в 21.00, - напомнил первый заместитель начальника Управления Борис Сумароков.
Спасатели должны быть одеты в соответствующую форму, которая позволяет легко определить их на фоне отдыхающих. Один из спасателей должен осуществлять контроль с берега, а второй – с воды, находясь в лодке на границе зоны купания, огороженной буйками.
Спасатели работают в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции. Только в июне стражи порядка составили 210 протоколов за употребление курянами на пляжах спиртных напитков или пребывание у водоёмов в состоянии алкогольного опьянения. Эта цифра показывает, что, несмотря на все предупреждения и рост количества погибших, люди продолжают нарушать правила безопасности.