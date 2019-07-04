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В июне на курских водоёмах погибли 6 человек

В июне на курских водоёмах погибли 6 человек

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За первый месяц купального сезона на водоёмах в Курске погибли 6 человек. Об этом сообщает городское Управление ГО и ЧС. Основные причины трагедий всё те же - купание в нетрезвом состоянии в необорудованных местах и нарушение правил поведения на воде во время отдыха. Печальная статистика стала одним из поводов для проведения собрания по вопросам обеспечения безопасности населения на водоёмах.

Ежедневно на дежурство заступают по два спасателя на каждый пляж. Рабочий день начинается с 11.00 и завершается в 21.00, - напомнил первый заместитель начальника Управления Борис Сумароков.

Спасатели должны быть одеты в соответствующую форму, которая позволяет легко определить их на фоне отдыхающих. Один из спасателей должен осуществлять контроль с берега, а второй – с воды, находясь в лодке на границе зоны купания, огороженной буйками.

Спасатели работают в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции. Только в июне стражи порядка составили 210 протоколов за употребление курянами на пляжах спиртных напитков или пребывание у водоёмов в состоянии алкогольного опьянения. Эта цифра показывает, что, несмотря на все предупреждения и рост количества погибших, люди продолжают нарушать правила безопасности.
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