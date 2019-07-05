День семьи, любви и верности в Курске начнут отмечать уже в субботу

8 июля 2008 года в России впервые широко отмечался День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти Петра и Февронии, князей Муромских, исторически почитаемых в России покровителей семьи и брака.



В основе праздника – отношение к семье, ведь именно здесь формируется характер человека и его отношение к окружающему миру, понимание настоящего, уверенность в будущем и уважение к прошлому. Возрождение семейных традиций и общественное признание важности ответственного супружества, продвижение основополагающих семейных ценностей – любви, верности, ответственности за воспитание детей - становятся важнейшими задачами нашего общества и государства.



В Курске праздничные мероприятия начнутся уже в субботу. В 17.00 в парке возле отдела ЗАГС Сеймского округа состоится праздник «Ромашковая Русь». В программе мероприятия: отрывок из театрализованного представления «Житие князей Муромских», награждение семейных пар медалью «За любовь и верность», концертная программа солистов Концертно-творческого центра «Звездный», Центра народного творчества «Русь», «Областного Дворца молодежи»; игровая площадка для детей «Лето в городе» и выставка мастеров - участников проектов «Русь мастеровая», «Мир кукол».





Наименование мероприятий Время и место проведения Фестиваль «Семья соловьиного края» 6 июля 11.00 главный выставочный павильон, м. Свобода Акция «Счастливая семья – счастливая страна» 4-9 июля ЗАГС Центрального округа Окружной праздник «Любви прекрасные страницы» 6 июля 17.00 парк на пр-те Кулакова Игровая площадка «Лето в городе» 6 июля 18.00 парк по пр-ту Кулакова Концертная программа КТЦ «Звездный» 6 июля 17.00 парк им. Дзержинского Акция «Ромашковое настроение». Развлекательная программа «Вместе быть такое счастье» 7 июля 11.00 Детский парк (ул. Перекальского, 1а) Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности 7 июля 17.00 территория, прилегающая к дому № 5А по пр-ту Кулакова Тематическая программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 8 июля 10.00 ЦД «Сказка» (пр-т Дружбы, 18) Конкурс рисунков на асфальте «Ромашковое поле» 8 июля 10.30 ул. Сумская, 14 Тематическая программа «История жизни и любви, или града Мурома святые» 8 июля 10.30 ЦД «Мир» Конкурсно-игровая программа «Счастье моё - семья» 8 июля 10.30 ул. Пучковка, 51 Конкурсно-развлекательная программа «Лепестки ромашки» 8 июля 15.00 ГМЦ «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102) Игровая программа «Семья и отчий дом всему основа» 8 июля 15.00 отделение временного проживания «Социальная гостиная г. Курска» (ул. Дейнеки, 40, кв.89) Тематическая развлекательно-игровая программа, благотворительный кинопоказ 8 июля 19.30 МБКУ ЦД «Родина» Окружной проект «Семья - доброе, светлое, вечное…» 9 июля 15.00-19.00 площадка у аквапарка «Чудо остров» (ул. Союзная, 26) Тематическое мероприятие «Все начинается с любви» 10 июля 17.00 ЗАГС Центрального округа Конкурс рисунков на асфальте «Дом нашего детства» 12 июля 12.00 (ул. Станционная, 8)





Кстати, 8 июля в 15.00 специалисты ГМЦ «Гелиос» проведут на улицах города акцию «Семейный портрет». Всем желающим семейным и влюблённым парам предложат сделать фото в тематической рамке. После чего эти фото разместят в группе ГМЦ «Гелиос» в соцсети ВКонтакте, где их можно будет увидеть и скачать.А детский центр досуга «Сказка» 8 июля в 10.00 приглашает всех на праздник «День семьи, любви и верности», который пройдет на площадке перед зданием центра (пр-т Дружбы, 18). Гостей праздника, который проводится в рамках регионального проекта «Курское лето», ждут концертные выступления театра танца «Максимум» и студентов курского колледжа культуры, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, конкурсы, розыгрыш призов от детских магазинов и пригласительных билетов в кинотеатр «Сказка».