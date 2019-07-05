День семьи, любви и верности в Курске начнут отмечать уже в субботу

8 июля 2008 года в России впервые широко отмечался День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти Петра и Февронии, князей Муромских, исторически почитаемых в России покровителей семьи и брака.
В основе праздника – отношение к семье, ведь именно здесь формируется характер человека и его отношение к окружающему миру, понимание настоящего, уверенность в будущем и уважение к прошлому. Возрождение семейных традиций и общественное признание важности ответственного супружества, продвижение основополагающих семейных ценностей – любви, верности, ответственности за воспитание детей - становятся важнейшими задачами нашего общества и государства.
В Курске праздничные мероприятия начнутся уже в субботу. В 17.00 в парке возле отдела ЗАГС Сеймского округа состоится праздник «Ромашковая Русь». В программе мероприятия: отрывок из театрализованного представления «Житие князей Муромских», награждение семейных пар медалью «За любовь и верность», концертная программа солистов Концертно-творческого центра «Звездный», Центра народного творчества «Русь», «Областного Дворца молодежи»; игровая площадка для детей «Лето в городе» и выставка мастеров - участников проектов «Русь мастеровая», «Мир кукол».
Наименование мероприятий
Время и место проведения
Фестиваль «Семья соловьиного края»
6 июля 11.00
главный выставочный павильон,
м. Свобода
Акция «Счастливая семья – счастливая страна»
4-9 июля
ЗАГС Центрального округа
Окружной праздник «Любви прекрасные страницы»
6 июля 17.00
парк на пр-те Кулакова
Игровая площадка «Лето в городе»
6 июля 18.00
парк по пр-ту Кулакова
Концертная программа КТЦ «Звездный»
6 июля 17.00
парк им. Дзержинского
Акция «Ромашковое настроение». Развлекательная программа «Вместе быть такое счастье»
7 июля 11.00
Детский парк (ул. Перекальского, 1а)
Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности
7 июля 17.00
территория, прилегающая к дому
№ 5А по пр-ту Кулакова
Тематическая программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
8 июля 10.00
ЦД «Сказка» (пр-т Дружбы, 18)
Конкурс рисунков на асфальте «Ромашковое поле»
8 июля 10.30
ул. Сумская, 14
Тематическая программа «История жизни и любви, или града Мурома святые»
8 июля 10.30
ЦД «Мир»
Конкурсно-игровая программа «Счастье моё - семья»
8 июля 10.30
ул. Пучковка, 51
Конкурсно-развлекательная программа «Лепестки ромашки»
8 июля 15.00
ГМЦ «Гелиос»
(ул. 50 лет Октября, 102)
Игровая программа «Семья и отчий дом всему основа»
8 июля 15.00
отделение временного проживания «Социальная гостиная г. Курска»
(ул. Дейнеки, 40, кв.89)
Тематическая развлекательно-игровая программа, благотворительный кинопоказ
8 июля 19.30
МБКУ ЦД «Родина»
Окружной проект «Семья - доброе, светлое, вечное…»
9 июля 15.00-19.00
площадка у аквапарка «Чудо остров» (ул. Союзная, 26)
Тематическое мероприятие «Все начинается с любви»
10 июля 17.00
ЗАГС Центрального округа
Конкурс рисунков на асфальте «Дом нашего детства»
12 июля 12.00
(ул. Станционная, 8)
Кстати, 8 июля в 15.00 специалисты ГМЦ «Гелиос» проведут на улицах города акцию «Семейный портрет». Всем желающим семейным и влюблённым парам предложат сделать фото в тематической рамке. После чего эти фото разместят в группе ГМЦ «Гелиос» в соцсети ВКонтакте, где их можно будет увидеть и скачать.
А детский центр досуга «Сказка» 8 июля в 10.00 приглашает всех на праздник «День семьи, любви и верности», который пройдет на площадке перед зданием центра (пр-т Дружбы, 18). Гостей праздника, который проводится в рамках регионального проекта «Курское лето», ждут концертные выступления театра танца «Максимум» и студентов курского колледжа культуры, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, конкурсы, розыгрыш призов от детских магазинов и пригласительных билетов в кинотеатр «Сказка».