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День семьи, любви и верности в Курске начнут отмечать уже в субботу

День семьи, любви и верности в Курске начнут отмечать уже в субботу

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8 июля 2008 года в России впервые широко отмечался День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти Петра и Февронии, князей Муромских, исторически почитаемых в России покровителей семьи и брака.

В основе праздника – отношение к семье, ведь именно здесь формируется характер человека и его отношение к окружающему миру, понимание настоящего, уверенность в будущем и уважение к прошлому. Возрождение семейных традиций и общественное признание важности ответственного супружества, продвижение основополагающих семейных ценностей – любви, верности, ответственности за воспитание детей - становятся важнейшими задачами нашего общества и государства.

В Курске праздничные мероприятия начнутся уже в субботу. В 17.00 в парке возле отдела ЗАГС Сеймского округа состоится праздник «Ромашковая Русь». В программе мероприятия: отрывок из театрализованного представления «Житие князей Муромских», награждение семейных пар медалью «За любовь и верность», концертная программа солистов Концертно-творческого центра «Звездный», Центра народного творчества «Русь», «Областного Дворца молодежи»; игровая площадка для детей «Лето в городе» и выставка мастеров - участников проектов «Русь мастеровая», «Мир кукол». 


Наименование мероприятий

Время и место проведения

Фестиваль «Семья соловьиного края»

6 июля 11.00

главный выставочный павильон,

 м. Свобода 

Акция «Счастливая семья – счастливая страна»

4-9 июля 

ЗАГС Центрального округа 

Окружной праздник «Любви прекрасные страницы»

6 июля 17.00 

парк на пр-те Кулакова 

Игровая площадка «Лето в городе»

6 июля 18.00

парк по пр-ту Кулакова

Концертная программа КТЦ «Звездный»

6 июля 17.00 

парк им. Дзержинского

Акция «Ромашковое настроение». Развлекательная программа «Вместе быть такое счастье»

7 июля 11.00

Детский парк (ул. Перекальского, 1а)

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности

7 июля 17.00

территория, прилегающая к дому 

№ 5А по пр-ту Кулакова 

Тематическая программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»

8 июля 10.00

ЦД «Сказка» (пр-т Дружбы, 18)

Конкурс рисунков  на асфальте «Ромашковое поле»

8 июля 10.30

ул. Сумская, 14

Тематическая программа «История жизни и любви, или града Мурома святые»

8 июля 10.30

ЦД «Мир»

Конкурсно-игровая программа «Счастье моё - семья»

8 июля 10.30

ул. Пучковка, 51

Конкурсно-развлекательная  программа «Лепестки ромашки»

8 июля 15.00

ГМЦ «Гелиос»

(ул. 50 лет Октября, 102)

Игровая программа «Семья и отчий дом всему основа»

8 июля 15.00

отделение временного проживания «Социальная гостиная г. Курска» 

(ул. Дейнеки, 40, кв.89)

Тематическая развлекательно-игровая программа, благотворительный кинопоказ

8 июля 19.30

МБКУ ЦД «Родина»

Окружной проект «Семья - доброе, светлое, вечное…»

9 июля 15.00-19.00

площадка у аквапарка «Чудо остров» (ул. Союзная, 26)

Тематическое мероприятие «Все начинается с любви»

10 июля 17.00 

ЗАГС Центрального округа 

Конкурс рисунков на асфальте «Дом нашего детства»

12 июля 12.00 

(ул. Станционная, 8)





Кстати, 8 июля в 15.00 специалисты ГМЦ «Гелиос» проведут на улицах города акцию «Семейный портрет». Всем желающим семейным и влюблённым парам предложат сделать фото в тематической рамке. После чего эти фото разместят в группе ГМЦ «Гелиос» в соцсети ВКонтакте, где их можно будет увидеть и скачать.

А детский центр досуга «Сказка» 8 июля в 10.00 приглашает всех на праздник «День семьи, любви и верности», который пройдет на площадке перед зданием центра (пр-т Дружбы, 18). Гостей праздника, который проводится в рамках регионального проекта «Курское лето», ждут концертные выступления театра танца «Максимум» и студентов курского колледжа культуры, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, конкурсы, розыгрыш призов от детских магазинов и пригласительных билетов в кинотеатр «Сказка».
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