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В Курской области скутер сбил пешехода. Пострадали трое

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В Курской области скутер сбил пешехода. Пострадали три человека - пешеход, скутерист и его пассажирка. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 8 июля незадолго до полуночи в посёлке Хомутовка Курской области. 37-летний мужчина ехал на скутере «Омакс 125» по ул. Память Ильича. Напротив д. № 80 он сбил 20-летнего пешехода. В результате этого ДТП пешеход, водитель и 35-летняя пассажирка скутера получили ранения, их доставили в рыльскую райбольницу.
Отмечается, что скутер не был зарегистрирован в установленном порядке.

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