Четверо курян получили ордена от президента России

За трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Виктор Некрасов – тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Прогресс»; Егор Севрюков – водитель автомобиля крестьянского (фермерского) хозяйства Матусова Николая.За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Владимир Армашов – председатель Ассоциации поддержки десанта Курской области «Соколы Маргелова»; Геннадий Ветров – заместитель председателя Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации.