  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Четверо курян получили ордена от президента России

Четверо курян получили ордена от президента России

Читайте также

За трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Виктор Некрасов – тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Прогресс»; Егор Севрюков – водитель автомобиля крестьянского (фермерского) хозяйства Матусова Николая. 

 За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Владимир Армашов – председатель Ассоциации поддержки десанта Курской области «Соколы Маргелова»; Геннадий Ветров – заместитель председателя Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. Главред суджанской газеты стал фигурантом уголовного дела

Курян приглашают в 4G-кинотеатр под открытым небом

Курские пограничники задержали украинца, настойчиво пытавшегося попасть в Россию

Курянин заплатил мошеннику 38 тысяч рублей за водительские права

Курским почтальонам повысят зарплату уже в этом году

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске