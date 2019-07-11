Курянин украл дорожные знаки с улицы Красной Армии

Полицейские задержали курянина, подозреваемого в краже дорожных знаков.О пропаже стало известно утром, когда работники дорожной службы не обнаружили на перекрестке улиц Красной Армии – Гайдара двух знаков «Въезд запрещён» и «Дорожные работы». Временные знаки были слабо закреплены, чем и воспользовался злоумышленник.К счастью, отсутствие указателей не повлекло за собой случайного въезда транспорта в зону проведения работ и не спровоцировало ДТП.Сотрудники уголовного розыска нашли свидетелей, которые оказали стражам порядка помощь в раскрытии преступления. Вскоре подозреваемого задержали, а украденные знаки изъяли и вернули собственникам. На допросе 58-летний курянин признался, что украл знаки ночью и решил оставить их себе для использования в хозяйстве.Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Курянину грозит до 2 лет лишения свободы.