  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин украл дорожные знаки с улицы Красной Армии

Курянин украл дорожные знаки с улицы Красной Армии

Читайте также

Полицейские задержали курянина, подозреваемого в краже дорожных знаков.
О пропаже стало известно утром, когда работники дорожной службы не обнаружили на перекрестке улиц Красной Армии – Гайдара двух знаков «Въезд запрещён» и «Дорожные работы». Временные знаки были слабо закреплены, чем и воспользовался злоумышленник.

К счастью, отсутствие указателей не повлекло за собой случайного въезда транспорта в зону проведения работ и не спровоцировало ДТП.

Сотрудники уголовного розыска нашли свидетелей, которые оказали стражам порядка помощь в раскрытии преступления. Вскоре подозреваемого задержали, а украденные знаки изъяли и вернули собственникам.  На допросе 58-летний курянин признался, что украл знаки ночью и решил оставить их себе для использования в хозяйстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Курянину грозит до 2 лет лишения свободы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно

В Курской области ожидают до 5 млн тонн зерна

Роман Старовойт: "Либо мы сейчас останавливаем стройку, и я вынужден буду вернуть в Правительство эти деньги". В Курске стройка века упирается в конфликт интересов

Это будет настоящий праздник! Курян приглашают на пробег памяти Вячеслав Клыкова

Сотрудник Курскэнерго удостоен государственной награды

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске