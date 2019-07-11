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В Курске задержали двух мужчин со 114 свертками героина

В Курске задержали двух мужчин со 114 свертками героина

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В Курске задержали наркодилеров. Двое молодых людей из Средней Азии подозреваются в закладке наркотических веществ. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ". На допросе признались – товар они собирались сбыть на территории региона.

Кирилл Нестеров, заместитель начальника отдела УКОН УМВД РФ по Курской области: «Сотрудниками управления за контролем оборота наркотиков были задержаны два выходца из среднеазиатской республики. В ходе проведения личных досмотров и досмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 114 свертков общей массой 150 грамм, что является крупными размером».

Чтобы подзаработать, молодые люди переступили закон. Ещё до экспертизы они не стали скрывать, что перевозят героин.

- Что у вас было при себе, когда вас задержали сотрудники полиции?

– Наркотик.

- Какой у вас наркотик находился при себе, когда вас задержали сотрудники полиции?

– Героин.

До потребителей свертки теперь не дойдут. За сбыт наркотических веществ в крупном размере предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

- Кому вы должны были передать героин?

– Никому.

- А для чего вы сюда привезли его?

– Хотели здесь закладки положить, даже не успели.
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