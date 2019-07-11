В Курске задержали двух мужчин со 114 свертками героина

ТАКТ". На допросе признались – товар они собирались сбыть на территории региона.В Курске задержали наркодилеров. Двое молодых людей из Средней Азии подозреваются в закладке наркотических веществ. Об этом сообщает телеканал "
Кирилл Нестеров, заместитель начальника отдела УКОН УМВД РФ по Курской области: «Сотрудниками управления за контролем оборота наркотиков были задержаны два выходца из среднеазиатской республики. В ходе проведения личных досмотров и досмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 114 свертков общей массой 150 грамм, что является крупными размером».
Чтобы подзаработать, молодые люди переступили закон. Ещё до экспертизы они не стали скрывать, что перевозят героин.
- Что у вас было при себе, когда вас задержали сотрудники полиции?
– Наркотик.
- Какой у вас наркотик находился при себе, когда вас задержали сотрудники полиции?
– Героин.
До потребителей свертки теперь не дойдут. За сбыт наркотических веществ в крупном размере предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
- Кому вы должны были передать героин?
– Никому.
- А для чего вы сюда привезли его?
– Хотели здесь закладки положить, даже не успели.