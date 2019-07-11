В августе работавшим в прошлом году пенсионерам повысят пенсии

В августе этого года у работавших в 2018 году пенсионеров произойдёт повышение пенсии, обусловленное проведением ежегодного беззаявительного перерасчета.На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от такого перерасчёта носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов, начисленных пенсионных баллов и от факта работы на дату перерасчёта.Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, отмечают в Пенсионном Фонде. Причём, у работающих пенсионеров и тех, кто прекратил трудовую деятельность, стоимость пенсионного балла различная. Это объясняется тем, что с 2016 года у работающих пенсионеров выплата страховой пенсии производится без учёта индексации.