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В Курской области обнаружили двух представителей Красной книги России

В Курской области обнаружили двух представителей Красной книги России

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В Советском районе экологи обнаружили представителей двух редких видов, занесённых в Красную книгу России. 

Это минога украинская (позвоночное животное) – древнейший организм, сохранившийся со времён каменноугольного периода, а также бабочка переливница ивовая. Как сообщают экологи, этот вид бабочки своего рода индикатор чистоты окружающей среды. 

Кроме того, в Советском районе сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования Курской области обследовали территорию «Сидорова леса». Ему планируется придать особый статус – памятник природы регионального значения. 

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