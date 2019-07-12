В Курской области обнаружили двух представителей Красной книги России

В Советском районе экологи обнаружили представителей двух редких видов, занесённых в Красную книгу России.Это минога украинская (позвоночное животное) – древнейший организм, сохранившийся со времён каменноугольного периода, а также бабочка переливница ивовая. Как сообщают экологи, этот вид бабочки своего рода индикатор чистоты окружающей среды.Кроме того, в Советском районе сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования Курской области обследовали территорию «Сидорова леса». Ему планируется придать особый статус – памятник природы регионального значения.