  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне все чаще жалуются на некачественную работу региональной «Квадры»

Куряне все чаще жалуются на некачественную работу региональной «Квадры»

Читайте также

Один из самых богатых людей России, Михаил Прохоров, утратил интерес к принадлежащей ему компании «Квадра». Об этом сообщают некоторые источники, в частности, на это ссылается "Коммерсант", сообщая, что миллиардер пытался продать энергопредприятие. «Квадра», в свою очередь, теряет интерес к курянам. Жалоб от горожан касательно некачественной работы курского филиала компании становится все больше. А недавно инспекция ЖКХ обнаружила недостатки на только что отремонтированной дороге на Красной Армии.

Многострадальную дорогу на улице Красной Армии открыли седьмого июля. Курский филиал  «Квадры» бодро отрапортовал о выполнении значительного объема работ по реконструкции теплосети и восстановлении дорожного покрытия. Но уже через несколько дней «Городская инспекция ЖКХ» обнаружила недостатки и составила акт с требованием их устранить. Пешеходы и автомобилисты восторга, связанного с открытием дороги, также не испытывают. Качество выполненных работ вызывает у них сомнения, опасаются, что улицу вскоре вновь разроют. Опрос горожан провёл телеканал "ТАКТ".

 «Не устраивает. Не устраивает вообще ничего. Это просто бедная дорога. Я не знаю. «Квадра» - это система непобедимая»

 «Есть опасения. У нас как всегда - каждый год что-нибудь ломается»

 «Делали бы как положено и такие деньги не брали. А то деньги сумасшедшие эта «Квадра» берет, а делает все отвратительно»

«Дорога на Красной Армии два года меня мучила. Качество дорожного покрытия, конечно, неудовлетворительное. Даже сейчас, после ремонта»

Своеобразный подход «Квадры» к работе постоянно ощущают жители улиц Серегина и Гагарина. Разрытия, связанные с ремонтом теплосети там происходят с регулярным постоянством, чуть ли не каждый месяц, и сопровождаются отключением горячей воды. 

«Эти трубы ржавеют. Если бы использовали пластиковые или какие-то другие долговечные, то было бы правильней. Я уже поднимал этот вопрос, но безрезультатно»

 «Мы часто сидим без воды, у нас горячей воды не бывает. Сказали - две недели, а отключили почти на месяц.  Все время какие-то неполадки. Работа неудовлетворительная.  Я плачу вовремя и добросовестно, считаю, что и они должны так же к нам относиться»

На улице Никитской горячую воду после очередного разрытия, наверняка не последнего, «Квадра» уже дала. Но привести в порядок проезд не спешит, чем доставляет неудобства пешеходам и автомобилистам.

 «Два дня терплю это.  Неудобства очень большие. Тут работы всего на час - кинуть три лопаты асфальта. Неужели это так сложно?»

 «Они регулярно копают здесь, раскапывают, меняют полметра трубы, потом снова начинают рыть...  Зачем?  Кому это выгодно? Я не понимаю»

Энергопредприятие «Квадра», со всеми региональными филиалами, сейчас входит в состав частного инвестфонда ОНЭКСИМ, который принадлежит одному из самых богатых людей России Михаилу Прохорову.  В СМИ регулярно появляются новости о намерении фонда продать энергетическую компанию. Возможно, это связано с тем, что она считается проблемной на энергорынке.  В то время, когда интерес к «Квадре» у Михаила Прохорова отсутствует, другая принадлежащая ему компания, «Интергео», просит у государства почти 59 миллиардов рублей госсподержки на развитие более прибыльного направления - добычи меди и никеля.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Определены все кандидаты в губернаторы Курской области

Курская область. Компенсации курчатовцам, у которых затопило квартиры, выплатят до сентября

Под Курском «Фольксваген» при обгоне врезался в встречную «Тойоту». Трое пострадавших

В комитете транспорта и автодорог Курской области сменился председатель

Комитет АПК Курской области опубликовал график химической обработки полей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске