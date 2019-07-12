Куряне все чаще жалуются на некачественную работу региональной «Квадры»
Многострадальную дорогу на улице Красной Армии открыли седьмого июля. Курский филиал «Квадры» бодро отрапортовал о выполнении значительного объема работ по реконструкции теплосети и восстановлении дорожного покрытия. Но уже через несколько дней «Городская инспекция ЖКХ» обнаружила недостатки и составила акт с требованием их устранить. Пешеходы и автомобилисты восторга, связанного с открытием дороги, также не испытывают. Качество выполненных работ вызывает у них сомнения, опасаются, что улицу вскоре вновь разроют. Опрос горожан провёл телеканал "ТАКТ".
«Не устраивает. Не устраивает вообще ничего. Это просто бедная дорога. Я не знаю. «Квадра» - это система непобедимая»
«Есть опасения. У нас как всегда - каждый год что-нибудь ломается»
«Делали бы как положено и такие деньги не брали. А то деньги сумасшедшие эта «Квадра» берет, а делает все отвратительно»
«Дорога на Красной Армии два года меня мучила. Качество дорожного покрытия, конечно, неудовлетворительное. Даже сейчас, после ремонта»
Своеобразный подход «Квадры» к работе постоянно ощущают жители улиц Серегина и Гагарина. Разрытия, связанные с ремонтом теплосети там происходят с регулярным постоянством, чуть ли не каждый месяц, и сопровождаются отключением горячей воды.
«Эти трубы ржавеют. Если бы использовали пластиковые или какие-то другие долговечные, то было бы правильней. Я уже поднимал этот вопрос, но безрезультатно»
«Мы часто сидим без воды, у нас горячей воды не бывает. Сказали - две недели, а отключили почти на месяц. Все время какие-то неполадки. Работа неудовлетворительная. Я плачу вовремя и добросовестно, считаю, что и они должны так же к нам относиться»
На улице Никитской горячую воду после очередного разрытия, наверняка не последнего, «Квадра» уже дала. Но привести в порядок проезд не спешит, чем доставляет неудобства пешеходам и автомобилистам.
«Два дня терплю это. Неудобства очень большие. Тут работы всего на час - кинуть три лопаты асфальта. Неужели это так сложно?»
«Они регулярно копают здесь, раскапывают, меняют полметра трубы, потом снова начинают рыть... Зачем? Кому это выгодно? Я не понимаю»
Энергопредприятие «Квадра», со всеми региональными филиалами, сейчас входит в состав частного инвестфонда ОНЭКСИМ, который принадлежит одному из самых богатых людей России Михаилу Прохорову. В СМИ регулярно появляются новости о намерении фонда продать энергетическую компанию. Возможно, это связано с тем, что она считается проблемной на энергорынке. В то время, когда интерес к «Квадре» у Михаила Прохорова отсутствует, другая принадлежащая ему компания, «Интергео», просит у государства почти 59 миллиардов рублей госсподержки на развитие более прибыльного направления - добычи меди и никеля.