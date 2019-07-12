В Курске автомобилистка на Приоре сбила перебегавшего не по "зебре" дорогу пешехода

11 июля в Курске произошла одна авария с пострадавшим. Причём мужчина пострадал по вине своей беспечности. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно без четверти 10 часов вечера 37-летняя автомобилистка на «Ладе Приоре», ехала по ул. Дзержинского со стороны ул. Бочарова в направлении ул. Энгельса. Напротив д. № 93 по ул. Дзержинского, справа налево по ходу движения автомобиля на дороге появился 46-летний пешеход, который рискнул перебежать проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате курянин поплатился за пренебрежение правилами дорожного движения. С травмами его доставили в 4-ю горбольницу.