Курское молокоперерабатывающее предприятие оштрафовано на 300 тысяч рублей за некачественную продукцию

Курское предприятие ООО «МОЛОКО ПЛЮС» оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение технических регламентов. Причём на в первый раз. Общий размер штрафов составил 521 тыс. рублей.Региональное управление Россельхознадзора в прошлом и в этом годах не раз привлекало к административной ответственности молокоперерабатывающее предприятие, в частности, за множественные нарушения технических регламентов ЕАЭС, выявленные при проведении внеплановой проверки, а также выпуск фальсифицированной продукции и неисполнение предписания надзорного органа.Сообщения о несоответствии молочной продукции этого предприятия поступали от разных территориальных управлений Россельхознадзора регулярно. Так, установлена фальсификация масла сливочного «Традиционное» с массовой долей жира 82,5% и масла сливочного «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, что подтверждено лабораторными исследованиями, проведёнными во Владимире, Краснодаре, Липецке, Орле, Твери и Москве.- По совокупности всех фактов управление Россельхознадзора выдало предписания о прекращении действия 5 деклараций о соответствии на масло сливочное с разным процентом содержания жира. Кроме того, в октябре 2018 года управление Россельхознадзора в отношении недобросовестного производителя составило административный материал по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ и направило его в Арбитражный суд Курской области, - отмечают в ведомстве.В итоге суд оштрафовал ООО «МОЛОК ПЛЮС» на 300 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.