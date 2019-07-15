Курская Молодежная палата при областной Думе входит в десятку лучших в стране

ТАКТ".Пленарное заседание началось с награждения волонтеров, принявших непосредственное участие в организации патриотических мероприятий, в том числе, в праздновании Дня Победы. Сюжет об этом вышел на телеканале "
Александр Кичигин, заместитель председателя Курской областной Думы: «Мы приближаемся к очень большой дате – 75-ой годовщине Победы. Я очень хочу и надеюсь, что на одном из ближайших заседаний рассмотрели вопрос об участие молодежи в этих мероприятиях. Поэтому то, что они сегодня проводят, им спасибо за эту работу. Ведь это проводится на добровольной основе, поэтому ребятам только уважение, за то, что они делают в молодежной среде».
В этом году модераторами на площадках стали представители молодежной палаты. Тест на знание истории собрал больше 1000 человек. Уже второй год подряд наша область показывает высокий результат среди регионов России и лучший в ЦФО.
Денис Меньшаков, председатель Общественной молодёжной палаты при Курской областной Думе: «Это ряд площадок на базе ведущих образовательных организаций Курской области. Любой желающий может прийти проверить свои исторические знания, тем самым повышая интерес к истории отечества, а также Всемирной истории и тем памятным датам, которые были в жизни нашего государства».
В числе обсуждавшихся вопросов - проект регионального закона «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, а также исторических событий». В его рамках планируется реализация проектов, посвященных Курской области.
Роман Чекед, депутат Курской областной Думы: «Я хотел бы отметить достаточно эффективную и активную работу наших молодежных структур при Курской областной Думе, таких как Молодежной палаты. Нужно сказать, что все знаковые мероприятия, которые в регионе проходят, они проходят с участием наших молодых представителей».
Молодежная палата Курской области входит в десятку лучших в стране. Руководство областной Думы отмечает - активность, которая характерна молодым людям, помогает принимать действительно важные и продуманные решения.