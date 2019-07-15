  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области появится «единый» билет на все виды транспорта

Читайте также

В Курской области планируют внедрить систему «единого» билета на все виды транспорта маршрута следования пассажиров, что облегчит логистические процессы и сократит время, потраченное в пути.

«Человек, который следует через Курск в какой-то районный центр, на нескольких видах транспорта, например, поезде и автобусе, сможет одноразово приобрести единый билет на весь маршрут своего движения. Ему не нужно будет беспокоиться, где и как ему пересесть. Он, прибывая на железнодорожный вокзал точно будет знать, что его ожидает автобус, на котором он без проблем по одному проездному документу поедет в точку своего назначения», - отметил первый заместитель генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция» Константин Угаров.

Приобрести «единый» билет в скором времени куряне смогут как в кассах, так и через интернет. На первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Железногорск, Курчатов, Обоянь и ряд других городов и посёлков региона.

Параллельно в регионе будет вестись работа по созданию транспортно-пересадочных узлов. Первый такой появится в рамках реконструкции Привокзальной площади в Курске, что решит вопрос с отдалённостью автовокзала от железнодорожного.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Полицейские при въезде в Курск задержали иностранца с крупной партией героина

Бдительные куряне помогли полицейским поймать пьяного водителя

43 курских предприятия сбрасывали отходы производства в городскую систему канализации

Маленьким курянам расскажут о кошках и книжках

В Курске рецидивист украл и продал за бесценок дорогой велосипед

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске