Курянка забыла забрать деньги из банкомата. Они достались прохожей

Кражу денег из банкомата раскрыли сотрудники Сеймского отдела полиции. Момент хищения запечатлили камеры видеонаблюдения. Пятидесятишестилетняя курянка снимала наличные в банкомате, расположенном в крупном супермаркете. Из-за собственной рассеянности она забрала свою карту и сразу же ушла, а спустя несколько секунд банкомат выдал запрошенную сумму – 7000 рублей. Это увидела женщина проходившая мимо. Она взяла чужие деньги и поспешно вышла из магазина. Вскоре пенсионерка поняла, что её деньги в чужих руках и обратилась в полицию.Найти подозреваемую помогла программа лояльности супермаркета. В то время, когда была совершена кража, через кассы прошли несколько человек, предъявивших дисконтные карты клиента. Проведя анализ, оперативники выяснили, что злоумышленница одна из этих покупателей. Вскоре женщину задержали. Частично она уже возместила ущерб. Но от уголовного дела её это не спасло.