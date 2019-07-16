  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянка забыла забрать деньги из банкомата. Они достались прохожей

Читайте также

Кражу денег из банкомата раскрыли сотрудники Сеймского отдела полиции. Момент хищения запечатлили камеры видеонаблюдения. Пятидесятишестилетняя курянка снимала наличные в банкомате, расположенном в крупном супермаркете. Из-за собственной рассеянности она забрала свою карту и сразу же ушла, а спустя несколько секунд банкомат выдал запрошенную сумму – 7000 рублей. Это увидела женщина проходившая мимо. Она взяла чужие деньги и поспешно вышла из магазина. Вскоре пенсионерка поняла, что её деньги в чужих руках и обратилась в полицию.
 
Найти подозреваемую помогла программа лояльности супермаркета. В то время, когда была совершена кража, через кассы прошли несколько человек, предъявивших дисконтные карты клиента. Проведя анализ, оперативники выяснили, что злоумышленница одна из этих покупателей. Вскоре женщину задержали. Частично она уже возместила ущерб. Но от уголовного дела её это не спасло.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян кусают боррелиозные клещи

Бойцы студотряда «Энергетик» постигают азы профессии на объектах Курскэнерго

В Курской области полицейские вернули селянину заблудших овец

В масках и чёрных плащах. В Курской области не удалось вооружённое ограбление магазина

На развитие массового спорта в Курской области направят 680 млн рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске