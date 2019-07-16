  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплат

Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплат

Читайте также

Владельцы номинальных счетов для зачисления социальных выплат теперь могут совершать операции в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» (на платформах iOS и Android). Напомним, что ранее, в декабре 2018 года, Сбербанк сделал этот сервис доступным в веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Новый сервис позволяет в режиме онлайн, не посещая отделение банка, перечислять средства с номинального счета на другой счет или банковскую карту (и потом, при необходимости, снимать их в банкомате), просматривать и распечатывать реквизиты счета для предоставления их в орган, осуществляющий выплату социальных средств, предназначенных на содержание подопечного (бенефициара по номинальному счету).

Кроме того, на номинальный счет можно перечислять с других счетов алименты, выплаты по возмещению вреда здоровью и возмещению вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также выплаты на содержание бенефициара. Подробно с условиями номинального счета можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

- Развивая онлайн-сервисы для наших клиентов — законных представителей подопечных, — мы экономим их время, которое они теперь могут потратить на более важные вещи, - прокомментировал директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Дмитрий Огуряев.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян кусают боррелиозные клещи

Бойцы студотряда «Энергетик» постигают азы профессии на объектах Курскэнерго

В Курской области полицейские вернули селянину заблудших овец

В масках и чёрных плащах. В Курской области не удалось вооружённое ограбление магазина

На развитие массового спорта в Курской области направят 680 млн рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске