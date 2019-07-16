В Курской области Тойота влобовую столкнулась с ГАЗелью. Ранена 5-летняя девочка

15 июля в Курской области в столкновении легковушки и грузовой ГАЗели пострадал ребёнок.По информации Госавтоинспекции, примерно в 14:15 26-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал со стороны Курска в направлении Воронежа. В пути следования, на 33 км автодороги "Курск-Борисоглебск" он выехал на встречку, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Газ-2747-00000-А5, за рулём которого был 54-летний водитель. По сообщениям очевидцев, грузовик от удара опрокинулся.В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты», и его пассажиры - 54-летняя женщина и 5-летняя девочка. Они получили травмы различной степени тяжести.