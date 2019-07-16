В Курской области полицейские вернули селянину заблудших овец

В Суджанском районе Курской области полицейские помогли селянину найти пропавших овец. Местный житель обратился в полицию и сообщил, что с пастбища пропали пять голов овец. Для него домашние животные были ощутимым подспорьем в хозяйстве, их пропажа могла серьёзно подорвать семейный бюджет.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские рассматривали несколько версий, в том числе кражу. Опросив селян, стражи порядка отправились на поиски животных. Овец обнаружили в пяти километрах от пасбища в районе села Лебедевка и вернули хозяину. Выяснилось, что животные самовольно покинули пастбище, версия кражи не подтвердилась.Местный житель поблагодарил полицейских за помощь, отметив их слаженные действия и профессионализм.