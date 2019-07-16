В Курской области полицейские вернули селянину заблудших овец
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские рассматривали несколько версий, в том числе кражу. Опросив селян, стражи порядка отправились на поиски животных. Овец обнаружили в пяти километрах от пасбища в районе села Лебедевка и вернули хозяину. Выяснилось, что животные самовольно покинули пастбище, версия кражи не подтвердилась.
Местный житель поблагодарил полицейских за помощь, отметив их слаженные действия и профессионализм.
ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ