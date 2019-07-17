Более 41 тысячи курских семей потратили материнский капитал на улучшение жилищных условий

По состоянию на 1 июля 2019 года жителям Курской области выдано 65303 государственных сертификата на материнский (семейный) капитал. Размер материнского капитала в этом году составляет 453026 рублей. Действие Федерального закона продлено по 31 декабря 2021 года, то есть для получения государственного сертификата на материнский капитал, необходимо чтобы ребёнок, который даёт право на получение сертификата, родился или был усыновлён по 31 декабря 2021 года.Более 46 тысяч семей уже использовали средства маткапитала полностью или частично. Самое востребованное направление использования - улучшение жилищных условий - по состоянию на 1 июля 2019 года 41097 семей воспользовались данными средствами для решения жилищных проблем. Общая перечисленная им сумма превышает 15,6 млрд. рублей.Причём, в 50 % случаев деньги пошли на погашение жилищных кредитов и займов. Напомним, что для погашения жилищного долга средствами материнского капитала можно воспользоваться «досрочно», т.е. не дожидаясь пока второму (последующему) ребёнку исполнится 3 года.Вторым по популярности направлением использования средств материнского капитала остаётся получение образования ребёнком (детьми). На эти цели средства направили 4906 семей, использованная ими сумма составляет более 220 млн. рублей.Помимо указанных направлений использования средства материнского капитала можно направить на формирование накопительной пенсии мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, ежемесячную денежную выплату (в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленную в субъекте Российской Федерации за 2 квартал предшествующего года).Пенсионный фонд России реализует новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой и удобной для семей. У них есть возможность подавать заявления о выдаче государственного сертификата или распоряжении средствами материнского капитала в электронном виде, а также получать сам сертификат в электронной форме. Электронные заявления принимаются через Личный кабинет на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).