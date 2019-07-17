Завтра часть Курска останется без холодной воды
- ул.Дзержинского (от № 40 до № 68, от № 25 до № 41а);
- ул.Большевиков (от № 1 до № 41, от № 2 до № 40);
- ул.Суворовская (от № 3 до № 63, от № 2 до № 54);
- ул.Скорятина (от № 1 до № 105, от №2 до №120);
- ул. Бойцов 9 Дивизии ( от № с2 до № 130, № 143а);
- ул. Запольная ( от ул. Н.Казацкая до ул. Н.Запольная);
- ул. Бурцевка ( от № 1 до № 41, от № 2 до № 36);
- ул. Масловка (от № 2 до № 46);
- ул. Пучковка (от № 2 до № 28);
- ул. 2 Орловская ( от ул. Понизовка до ул Вер. Казацкая);
- ул. В.Луговая;
- ул. Верхняя и Нижняя Казацкая;
- ул. Понизовка с прилегающими;
- К. Либкнехта;
- ул. Советская;
- А.Невского;
- ул. Добролюбова;
- ул. Белинского;
- ул. Дружининская (от № 1 до №10-12, №13-15, 24);
- ул. Гайдара;
- ул. К.Армии (от № 2а до № 32);
- ул. Пионеров ( от № 1 до № 17, от №2 до № 26).
Курян, проживающих в зоне отключения, просят сделать необходимый запас воды. Жилищно-эксплуатационным организациям, организациям всех форм собственности в этот период рекомендуют произвести ремонт водопроводных сетей.
Справки по телефону 70-06-14.