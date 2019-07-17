Завтра часть Курска останется без холодной воды

В четверг, 18 июля часть Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с производством неотложных ремонтно-профилактических работ. Так с 8 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды следующим улицам:- ул.Дзержинского (от № 40 до № 68, от № 25 до № 41а);- ул.Большевиков (от № 1 до № 41, от № 2 до № 40);- ул.Суворовская (от № 3 до № 63, от № 2 до № 54);- ул.Скорятина (от № 1 до № 105, от №2 до №120);- ул. Бойцов 9 Дивизии ( от № с2 до № 130, № 143а);- ул. Запольная ( от ул. Н.Казацкая до ул. Н.Запольная);- ул. Бурцевка ( от № 1 до № 41, от № 2 до № 36);- ул. Масловка (от № 2 до № 46);- ул. Пучковка (от № 2 до № 28);- ул. 2 Орловская ( от ул. Понизовка до ул Вер. Казацкая);- ул. В.Луговая;- ул. Верхняя и Нижняя Казацкая;- ул. Понизовка с прилегающими;- К. Либкнехта;- ул. Советская;- А.Невского;- ул. Добролюбова;- ул. Белинского;- ул. Дружининская (от № 1 до №10-12, №13-15, 24);- ул. Гайдара;- ул. К.Армии (от № 2а до № 32);- ул. Пионеров ( от № 1 до № 17, от №2 до № 26).Курян, проживающих в зоне отключения, просят сделать необходимый запас воды. Жилищно-эксплуатационным организациям, организациям всех форм собственности в этот период рекомендуют произвести ремонт водопроводных сетей.Справки по телефону 70-06-14.