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Курскэнерго в первом полугодии отремонтировало 1185 км линий электропередачи и 161 трансформаторную подстанцию

Курскэнерго в первом полугодии отремонтировало 1185 км линий электропередачи и 161 трансформаторную подстанцию

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В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа филиал выполнил с превышением плановых показателей.

Энергетики отремонтировали 1185 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110кВ, 161 трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4 кВ (план 159), 84 трансформаторов 10-0.4 кВ (план 81), 103 выключателей 10-110 кВ, 78 отделителей, короткозамыкателей и разъединителей.

В указанный период специалисты филиала заменили 8987 изоляторов 0,4 – 110 кВ, 58 опорно-стержневых изоляторов на подстанциях (ПС) 35-110 кВ, расчистили более 523 га просек.

В общей сложности в течение года в Курскэнерго планируется провести капитальный ремонт 313 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 1 712,8 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ, расчистить 786,6 га просек воздушных ЛЭП 0,4-110кВ. На ремонтную кампанию 2019 г. планируется направить порядка 248 млн рублей.

«Реализация ремонтной программы Курскэнерго позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей Курской области, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса филиала в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок», – подчеркнул заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию филиала Александр Муратов.
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