В Курск на всероссийские соревнования съехались картингисты из 11 регионов

Сегодня и завтра на курском картодроме состоятся всероссийские соревнования по картингу в личном зачёте на приз Льва Кононова.В соревнованиях примут участие спортивные автомобили «карт» классов: Мини, Супер-Мини, Пионер, Кадет, Национальный-юниор, ОK-Junior, Национальный, ОK, KZ2.На соревнования съедутся около 50 спортсменов из Курска, Воронежа и городов Воронежской области, Москвы и Подмосковья, Белгорода, Старого Оскола, Орла, Твери, Кирова, Тулы и Тамбова.Федерацию автоспорта Курской области представляет сборная команда: Александр Яркин (класс «Пионер»), Даниил Брежнев (класс «Нац-юниор»), Михаил Лукашев (класс «Национальный») и Артём Ерёмин (класс «Мини»).Торжественное открытие соревнований 20 июля в 11.30.