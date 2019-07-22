Курская область выступит за ужесточение применения пестицидов на полях. Вплоть до полного запрета применения ядохимикатов 1-го класса опасности и неизвестных товаропроизводителей.Роман Старовойт обсудил массовую гибель пчёл с профильными комитетами и лидером пчеловодов. В скором времени ситуацию должны решить.«По большому счету, без пчёл невозможно развитие сельского хозяйства. Некоторые виды культур - соя, рапс, а также садоводство – без насекомых просто не могут существовать. Для меня непонятна ситуация когда ряд фермеров используют «химию», которая убивает пчёл. С другой стороны, это упущение администрации области, что не держали пчеловодство под особым вниманием», - отметил Роман Старовойт.Ранее в Курской области было принято беспрецедентное решение – компенсации пасечникам за погибшие пчелиные семьи. Однако в региональном АПК отмечают, что официально в регионе насчитывается 2023 пчеловода. Фактически – значительно больше. Отсутствие структурированности затрудняет и информирование самих пасечников.«Есть проблема кочевых пасек. Если мы предъявим претензии нашим аграриям, нет официальных данных, что там расположены конкретные ульи. Предлагаем создать интерактивную карту пасек Курской области. Это будет в открытом доступе и удобно для пчеловодов, которые честно ведут этот бизнес», – предложил первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко.Роман Старовойт в свою очередь отметил, что необходимо также установить конкретных фермеров, применявших пестициды. Проверку ведёт Роспотребнадзор. Также врио губернатора Курской области рекомендовал создать в каждом районе общество пчеловодов, которое будет представлять их интересы. Чтобы наладить прямой диалог, глава региона предложил провести общее собрание под своим руководством в следующем месяце.