Курская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

Рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира. Курянка в Будапеште завоевала золотую медаль мирового первенства в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах.В финальном поединке Инна переколола француженку Полин Ранвье со счётом 15:11.Для Инны Дериглазовой это пятое золото в карьере в рамках чемпионатов мира. Она также является обладательницей четырёх золотых медалей чемпионатов Европы и олимпийской медали высшей пробы на играх 2016 года.Также на этом турнире отличился ещё один курский рапирист. Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призёром, в поединке за выход в финал личного первенства уступив сопернику из Франции Энзо Лефорту со счётом 7:15. Это лучший результат Дмитрия в мужской сборной.