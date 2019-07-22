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Курская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

Курская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

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Рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира. Курянка в Будапеште завоевала золотую медаль мирового первенства в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах.
В финальном поединке Инна переколола француженку Полин Ранвье со счётом 15:11.

Для Инны Дериглазовой это пятое золото в карьере в рамках чемпионатов мира. Она также является обладательницей четырёх золотых медалей чемпионатов Европы и олимпийской медали высшей пробы на играх 2016 года.

Также на этом турнире отличился ещё один курский рапирист. Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призёром, в поединке за выход в финал личного первенства уступив сопернику из Франции Энзо Лефорту со счётом 7:15. Это лучший результат Дмитрия в мужской сборной.

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