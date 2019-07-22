В Курской области заядлый любитель пьяной езды сел на пол года

В Курской области Обоянский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении сельского жителя, который признан виновным по ст. 264.1 УК РФ.Мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, его остановили сотрудники ДПС. Проверка показала, что он уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного нарушения. Кроме того ранее отбывал наказание за преступление, связанное с повторным управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако автомобилиста это не останавило и вскоре после освобождения из мест лишения свободы он вновь сел за руль нетрезвым.Суда приговорил селянина к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.