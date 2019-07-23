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Курские росгвардейцы на «Нашествии - 2019» нашли и вернули родителям 10 потерявшихся детей

Курские росгвардейцы на «Нашествии - 2019» нашли и вернули родителям 10 потерявшихся детей

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Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Курской области приняли участие в обеспечении усиленных мер безопасности во время проведения двадцатого крупнейшего всероссийского фестиваля «Нашествие» в Тверской области.

В этом году крупнейший фестиваль мультиформатной музыки «Нашествие» посетило более 200 тысяч зрителей из разных городов России и ближнего Зарубежья.

За безопасностью гостей и участников в течение четырёх дней отвечали в общей сложности почти 4500 представителей силовых структур, частных охранных предприятий. Для обеспечения общественной безопасности были привлечены сотрудники ОМОН из 17 субъектов Центрального федерального округа, в том числе Курска.

За время проведения фестиваля серьёзных нарушений не зафикисровано. Росгвардейцы, охранявшие правопорядок на мероприятии, нашли и вернули родителям 10 потерявшихся детей.

В рамках подведения итогов совместной службы сил, задействованных в обеспечении безопасности мероприятия отличившимся росгвардейцам вручили памятные подарки и благодарственные грамоты.
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