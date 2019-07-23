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В Курской области две машины опрокинулись в кювет

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22 июля в Курской области в двух авариях пострадали автомобиисты и один пассажир. Обе машины опрокинулись в кювет. 

Как рассказали в ГИБДД, одна авария произошла около двух часов ночии в Фатежском районе. 22-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по грунтовой дороге со стороны села Миленино в сторону деревни Шмарное, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель и его 26-летний пассажир, их с травмами доставили в фатежскую райбольницу.

Другая авария случилась в начале второго часа дня  13:15 в Советском районе. На 24 км автодороги «Курск - Борисоглебск - п. Кшенский граница с Липецкой областью» Советского района 51-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» ехал в сторону посёлка Кшенский от деревни Ефросимовка. Он также не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в правый по ходу движения кювет. Автомобилиста с телесными повреждениями доставили в советскую райбольницу.
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