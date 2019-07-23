В Курской области идёт под суд убийца супругов-пенсионеров

убийстве пожилой супружеской пары, покушении на убийство ветерана Великой Отечественной войны, разбойном нападении и ряде других умышленных преступлений.Заместитель прокурора Курской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Конышёвского района. Его обвиняют в
Как становило следствие, 21 июля прошлого года курянин увидел, что к соседке приехали родственники и решил на них напасть, чтобы ограбить. Изготовив из дерева палку и вооружившись газобаллонным пневматическим пистолетом, а также подыскав медицинскую маску, вязаную шапку и перчатки, ночью следующего дня он направился к дому соседей.
Войдя в дом, и увидев женщину, приехавшую навестить престарелую тётю, несколько раз ударил её палкой по телу и голове, от чего она упала и закричала. На крики вышел супруг женщины, в которого нападавший несколько раз выстрелил из пистолета, а затем ещё несколько раз выстрелил в лежащую на полу женщину. В этот момент в комнату вошла хозяйка дома – ветеран Великой Отечественной войны, которую обвиняемый также ударил палкой и стал требовать отдать все имеющиеся в доме деньги. Старушка отдала ему банковскую карту, на счету которой было 100 тыс. руб.. Сообщив код, женщина сказала нападавшему, что узнала его. Тогда он нанёс троим потерпевшим множественные удары ножом в различные части тела, в том числе в шею.
В результате мужчина и женщина скончались.
Обыскав комнаты, убийца обнаружил ключи от автомобиля «Рено-Дастер», сотовый телефон марки «Nokia» и с похищенным вышел из дома.
На автомобиле убитого им мужчины курянин скрылся с места преступления. Убийца направился в Льгов. Там он попытался через банкомат обналичить деньги с пластиковой карты. Однако, как оказалось, пенсионерка назвала ему неверный PIN-код. Угнанный автомобиль впоследствии нашли в болоте в Суджанском районе. Из него были похищены навигатор, антирадар, видеорегистратор и другое имущество на общую сумму 12 тыс. 694 руб.
Тела убитых и пенсионерку с ножевыми ранениями на следующее утро обнаружили соседи, при этом 90-летняя хозяйка дома была в этот момент в тяжёлом состоянии, но в сознании. Они вызвали бригаду «Скорой помощи». Престарелую женщину доставили в больницу, врачи восемь часов боролись за её жизнь и смогли спасти.
В ходе следствия выяснилось, что курянин причастен к совершению ещё одного преступления. По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Курской области Олега Новикова, В июле 2017 года молодой человек похитил детали сельскохозяйственной техники стоимостью более 13 тысяч рублей из мастерской одного из крестьянско-фермерских хозяйств в деревне Кашара Конышёвского района. Кроме того, преступние не раз попадался на пьяной езде. В мая 2018 года его повторно задержали в состоянии опьянения за рулём «семёрки».
Уголовное дело направлено Курский областной суд для рассмотрения по существу.