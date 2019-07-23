Курян вновь приглашают в «Летний парк чтения»

В Курске продолжается проект «Летний парк чтения», который проходит на открытых площадках в микрорайонах города.В среду, 24 июля в 11.00 на детской площадке «У Гулливера» (пр-т Энтузиастов, 1) пройдёт литературный библиомикс «Будем с книгой мы дружить, дружбой этой дорожить!». Юные куряне смогут поучаствавать в интерактивных играх, интеллектуальных эстафетах и конкурсах. Участникам предстоит вспомнить пословицы и поговорки, отгадать загадки, прочитатьт стихи о книге и дружбе.В это же время в сквере напротив ГКЦ «Лира» состоится литературно-игровая программа «Волшебство книжного лета». Юных курян приглашают в литературное путешествие по страницам книг детских писателей-юбиляров 2019 года Виталия Бианки, Игоря Акимушкина, Татьяны Александровой и дригих. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению книжных закладок.В 5 часов вечера в парке Героев Гражданской войны пройдёт литературная акция «Курск читает Шукшина», посвящённая 90-летию со дня рождения замечательного писателя, сценариста и кинорежиссёра Василия Шукшина.Гостей познакомят с жизнью и творчеством Шукшина; курские литераторы и юные чтецы прочтут отрывков из известных произведений автора. В программе таже интерактивные литературные викторины и конкурсы, книжно-иллюстративная экспозиция «Василий Шукшин: я жил и любил на земле не напрасно…» и блиц-опрос «Знаете ли Вы творчество В. Шукшина?».Организаторы отмечают, что встречи в «Летних парках чтения» проходят в любую погоду, кроме дождливой.