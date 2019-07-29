В Курске покалечился в ДТП байкер-школьник

27 июля в Курске в ДТП пострадал байкер. Им оказался 16-летний школьник. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, около 9 часов вечера подросток на мотоцикле «Ямаха», не имея права управления, зато в шлеме, ехал со стороны 7-го Промышленного переулка по ул. Менделеева в направлении ул. Крюкова. Напротив д. 67, по ул. Менделеева он столкнулся с впереди двигавшимся автомобилем «Лада Веста», за рулём которого был 34-летний водитель, который поворачивал налево.В результате ДТП юного мотоциклиста с травмами доставили в 4-ю горбольницу.